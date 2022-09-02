Компании не смогут подавать на визу Финляндии без присутствия туриста

В визовых центрах Финляндии туристические фирмы больше не смогут подавать документы без присутствия своих клиентов. Это нововведение действует с 1 сентября. Теперь туркомпании приравниваются к индивидуальным заявителям.

Фото: Tourdom Tourdom

Кроме того, представители фирмы могут забронировать место для своего клиента именно под его данными. Ранее некоторые туркомпании подавали пакет документов на получение визы без присутствия путешественника. Упразднение отдельных слотов для турфирм может негативно сказаться на тех туристах, которые живут далеко от городов, где принимают визовые заявления.