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26 минут назад

Туркомпании не смогут подавать заявления на визу Финляндии без присутствия туриста

TourDom

В визовых центрах Финляндии туристические фирмы больше не смогут подавать документы без присутствия своих клиентов. Это нововведение действует с 1 сентября. Теперь туркомпании приравниваются к индивидуальным заявителям.

Компании не смогут подавать на визу Финляндии без присутствия туриста
Фото: TourdomTourdom

Кроме того, представители фирмы могут забронировать место для своего клиента именно под его данными. Ранее некоторые туркомпании подавали пакет документов на получение визы без присутствия путешественника. Упразднение отдельных слотов для турфирм может негативно сказаться на тех туристах, которые живут далеко от городов, где принимают визовые заявления.

К слову, с 1 сентября подать документы можно только в четырех городах: Москва, Санкт-Петербург, Мурманск и Петрозаводск. Также сократили число ежедневных регистрируемых заявлений. Если раньше рассматривали около 1000 заявлений, то сейчас – 500. Причем обратиться за туристической визой можно лишь раз в неделю – по понедельникам.

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