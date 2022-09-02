Горничная отеля призвала гостей к трехминутному действию и была унижена в сети

Девушка считает, что гости отеля, которые перед отъездом снимают постельное белье, значительно помогают ей, так как это экономит ей три-четыре минуты от общего времени уборки номера. Блогерша похвалила таких постояльцев за отзывчивость и назвала их «восхитительными людьми».

Тем не менее, призывы сотрудницы отеля не оценили пользователи сети, посчитав это унизительным. «Ну уж нет, извините, это не моя работа», «Зачем мне прибираться в отеле?», «Я плачу за проживание в отеле не за это», «А может вы просто будете делать свою работу?» — раскритиковали они идею. Другие комментаторы признались, что никогда не думали об этом раньше и согласились попробовать помочь горничным в следующий раз.