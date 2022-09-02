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46 минут назад

Города РФ стали популярными направлениями среди россиян летом 2022 года – АТОР

Москва24

Российские города стали популярными туристическими направлениями летом 2022 года среди жителей страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

Города РФ стали популярными направлениями среди россиян летом 2022 год
Фото: Фото: depositphotos/shaninФото: depositphotos/shanin

"Есть две новости. Это первое лето, когда компании отправили по РФ туристов больше, чем в Турцию. Вторая новость – россияне стали экономить, сокращая продолжительность своего отдыха на курортах страны", – заявили в АТОР.

По данным ассоциации, в летний период по России отправили 2,4 миллиона человек, в то время как в Турцию – около 1,9 миллиона.

Уточняется, что наиболее популярными регионами среди россиян стали Краснодарский край, Северный Кавказ, Крым, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье. Кроме того, поездки в Краснодарский край составили не менее половины от всех купленных туров, заявили в АТОР.

Также россияне выбирали в качестве туристических направлений Казань, Алтай, Калининградскую и Тюменскую области. Спрос наблюдался и на речные круизы, уточнили в ассоциации.

Однако рост цен, по словам представителей ассоциации, повлиял на длительность пребывания примерно на двое суток.

"Примечательно, что сокращение отдыха этим летом отмечено в разной степени для всех популярных регионов РФ, не только пляжных. Максимально оно по Минеральным водам Кавказа и Краснодарскому краю, минимально – в Санкт-Петербурге", – сообщили в ассоциации.

Ранее руководитель направления онлайн-туров TravelBelka Диля Демиденко рассказала россиянам, какие туры упадут в стоимости в начале осени. По ее словам, сэкономить можно на поездке в Сочи или в Абхазию. Стоимость туров туда снизится на 20–25%, спрогнозировала эксперт. Неделя в Сочи на двоих в сентябре с перелетами и проживанием будет стоить от 19 тысяч рублей, добавила она.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/turizm/02092022/497339?utm_source=CopyBuf

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