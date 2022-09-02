В турецком отеле эвакуировали туристов из-за сильного пожара

2 сентября около 11 часов дня на крыше отеля Larina Family Resort Alanya 4* в районе Кестель в Аланье произошел сильный пожар. Турецкое издание antalyahakkinda.com сообщает, что гостей оперативно эвакуировали, поскольку пламя очень быстро охватило всю крышу 5-этажного здания.

Фото: Tourdom Tourdom

В работе по тушению участвовало несколько пожарных бригад, а также вертолеты. Возгорание удалось быстро взять под контроль и в короткие сроки, буквально в течение часа, ликвидировать. Известно, что среди туристов погибших и пострадавших нет. К врачам обратились двое пожарных, участвовавших в тушении.

Турецкие СМИ пишут, что на крыше здания гостиницы сейчас продолжаются работы по ее охлаждению. Сколько потребуется времени на восстановление, неизвестно. Полиция выясняет причины возгорания.

На российском рынке Larina Family позиционируется как отель для семейного отдыха. До пляжа, который находится в 800 м от гостиницы, туристов возит трансфер. Стоимость тура на 6 ночей с вылетом из Москвы в сентябре и с питанием all inclusive - 92 тыс. руб. на двоих.