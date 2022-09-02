В России подорожали номера в гостиницах

Стоимость суточной аренды гостиничного номера выросла в России более чем на 1000 рублей, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сети Azimut Hotels. Аналитики сравнили показатели стоимости проживания в летние месяцы 2020 и 2022 годов. Гостиницы Москвы и Краснодарского края убрали из сравнения в связи с другой ценовой политикой из-за туристических потоков.

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По данным анализа, меньше всего (примерно на 1000 рублей) цены выросли в Приволжском федеральном округе. В 2020 году за номер в среднем там просили 2563 рубля, а в 2022-м — 3540.

Немного сильнее повысилась стоимость гостиничных суток в Сибири и на Дальнем Востоке. В Новосибирске и Кемерове она выросла с 1844 до 2980 рублей, а в Хабаровске, Владивостоке, Якутске превысила 6000 рублей вместо прежних 4950.

В отелях Костромы, Воронежа, Ярославля и Тулы средняя цена за номер выросла с 2331 до 3975 рублей, а в гостиницах Петербурга и Мурманска — с 2470 рублей летом 2020 года до 4475 рублей в 2022-м.

Загруженность отелей увеличилась в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах. В других регионах динамика, как выяснили специалисты, оказалась не столь однозначной. На Дальнем Востоке загрузка отелей выросла после снижения в 2021 году (до 59%), в Сибири же пик прошёл в 2021-м, а в текущем году произошёл откат — с 75% до 70%.