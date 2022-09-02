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2 часа назад

Российские туристки пожаловались на излишнее внимание абхазов

Lenta.ru

Российские туристки, отдыхающие в Абхазии, в разговоре с «Лентой.ру» пожаловались на излишнее внимание со стороны местных жителей мужского пола. По их словам, абхазы, буквально, не дают им прохода, осыпая комплиментами и предложениями интимного характера.

Российские туристки пожаловались на излишнее внимание абхазов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Это, наверное, единственное, что смущает. На каждом шагу: "Эй, девушка", да еще преследуют, могут за тобой плестись с уговорами пойти куда-нибудь, понятно, куда… Когда на машине едут рядом, уговаривают — это вообще. Думаешь, ну, все, сейчас затащит тебя в нее и увезет в какой-нибудь аул»,

— поделилась опасениями петербурженка по имени Ирина.

Не понравилось излишнее внимание мужчин и туристке Олесе, отдыхающей в курортном городе Пицунда. По словам женщины, сразу на границе ей предложили не только трансфер до места отдыха, но и «проследовать в койку».

«Вы представляете? Хотелось просто развернуться и полететь домой. Понятно, что Кавказ есть Кавказ, и некоторые приезжие девочки, наверное, себя слишком откровенно ведут и много позволяют, но не все же такие»,

— высказалась она.

Солидарна с ней оказалась и другая россиянка, пожелавшая остаться неизвестной.

«Продыху нет, и это все очень неловко, жара же — идешь в шортах, майке, и это внимание, мне неловко. И не понимают с первого раза, настырные такие»,

— рассказала женщина.

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