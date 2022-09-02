Российские туристки пожаловались на излишнее внимание абхазов

«Это, наверное, единственное, что смущает. На каждом шагу: "Эй, девушка", да еще преследуют, могут за тобой плестись с уговорами пойти куда-нибудь, понятно, куда… Когда на машине едут рядом, уговаривают — это вообще. Думаешь, ну, все, сейчас затащит тебя в нее и увезет в какой-нибудь аул»,