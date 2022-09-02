Россиянам рассказали о стране-лидере по росту стоимости путевок в 2022 году

Страной-лидером по росту стоимости летних туров в 2022 году стала Турция: средний чек за путевку на популярный курорт увеличился практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России(АТОР).

Отмечается, что летом 2022 года в выездном туризме наблюдалась ситуация «острого дефицита» рейсов и путевок. «В результате почти на всех зарубежных направлениях отдыха выросли цены и средняя стоимость отдыха», — рассказали представители туристической отрасли.

Однако страной-лидером по росту стоимости отдыха стала Турция. По данным АТОР, средний чек на туры в излюбленный курорт россиян по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос на 77-100 процентов.

«Он составил от 175 тысяч до 235 тысяч рублей на двоих», — добавили эксперты.

В свою очередь, средний чек на туры по Абхазии увеличился на 25 процентов и составил 85 тысяч на двоих с авиабилетами, в ОАЭ — на 28 процентов. За путевки с перелетом в ближневосточную страну россиянам приходилось платить в среднем 165-178 тысяч рублей на двоих.

Существенно подорожал и отдых в Египте — более чем на 60 процентов. Средняя стоимость летней путевки туда превышала 170 тысяч рублей на двоих.

При этом меньше всего увеличились цены на Мальдивы. Средний чек на отдых на популярных островах вырос в пределах 10 процентов или даже остался на уровне 2021 года. «В среднем он составил около 380 тысяч рублей на двоих», — подчеркнули в ассоциации.