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1 час назад

АТОР сообщила о превышении доковидных показателей турпотока по России в 2022 году

runews24.ru

В туристическом сезоне 2022 года аналитики АТОР зафиксировали увеличение отдыхающих на курортах России. Так, эти показатели превысили картину 2019 года.

АТОР сообщила о превышении доковидных показателей турпотока по России в 2022 году
Фото: Из открытых источниковИз открытых источников

Турэксперты сообщают, что туристических предложений по России оказалось больше, чем в Турции. Однако российские туристы чаще стали планировать свой отдых и делать ставку на экономичность.

«Россия, как и во все предыдущие годы, занимает первое место по числу туристов с большим отрывом от конкурентов. Внутренний турпоток летом 2022 года оказался как минимум на 5% выше, чем в допандемийном 2019 году. Второе и третье места – у Турции и Абхазии», — заявили

В летнем сезоне туроператоры продали туры 2,4 млн человек, в то время, как в Турцию улетели примерно 1,9 млн отдыхающих.

Популярными направлениями в России стали Краснодарский край, регионы Северного Кавказа, Москва и Московская область, Сакт-Петербург и замыкает Крым.

Ранее Глава АТОР Майя Ломидзе заявила, что россиянам могут предлагать туры в страны, которые готовятся к закрытию.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,
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