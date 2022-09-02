АТОР сообщила о превышении доковидных показателей турпотока по России в 2022 году

В туристическом сезоне 2022 года аналитики АТОР зафиксировали увеличение отдыхающих на курортах России. Так, эти показатели превысили картину 2019 года.
Турэксперты сообщают, что туристических предложений по России оказалось больше, чем в Турции. Однако российские туристы чаще стали планировать свой отдых и делать ставку на экономичность.
«Россия, как и во все предыдущие годы, занимает первое место по числу туристов с большим отрывом от конкурентов. Внутренний турпоток летом 2022 года оказался как минимум на 5% выше, чем в допандемийном 2019 году. Второе и третье места – у Турции и Абхазии», — заявили
В летнем сезоне туроператоры продали туры 2,4 млн человек, в то время, как в Турцию улетели примерно 1,9 млн отдыхающих.
Популярными направлениями в России стали Краснодарский край, регионы Северного Кавказа, Москва и Московская область, Сакт-Петербург и замыкает Крым.
Ранее Глава АТОР Майя Ломидзе заявила, что россиянам могут предлагать туры в страны, которые готовятся к закрытию.