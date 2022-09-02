АТОР сообщила о превышении доковидных показателей турпотока по России в 2022 году

«Россия, как и во все предыдущие годы, занимает первое место по числу туристов с большим отрывом от конкурентов. Внутренний турпоток летом 2022 года оказался как минимум на 5% выше, чем в допандемийном 2019 году. Второе и третье места – у Турции и Абхазии», — заявили