Правительство Италии в рамках программы для переселения выплатит €15 000 всем, кто переедет в малообитаемые районы курортного острова Сардиния. Об этом сообщило издание Daily Mail. По информации СМИ, в населённом пункте должно быть не более 3000 человек. Деньги от властей станут компенсацией на покупку или строительство дома. Так Италия хочет решить проблему старения населения.

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В Италии за переезд на курорт заплатят €15 тыс. Но есть нюанс

Молодые люди предпочитают съезжаться в крупные города, а мелкие поселения постепенно умирают без притока людей.

Чтобы граждане пользовались субсидией и не пытались схитрить, покупая на Сардинии летние дома для отдыха, местные власти установили несколько условий. Новый житель региона должен постоянно жить на острове и встать на учёт в местные государственные органы в течение 18 месяцев с момента покупки или строительства жилья. К тому же компенсация не может превышать половину суммы, потраченной на переезд.

«Мы создали условия для того, чтобы молодёжь решила остаться и развивать экономику наших самых уязвимых территорий», — заявил президент Сардинии Кристиан Солинас.

Сардиния — популярный итальянский курорт с побережьем в более чем 1800 километров. Остров известен белым песком, который с 2017 года местные власти запретили продавать и увозить с собой. За это даже можно получить штраф — туристам на Сардинии в 2021 году пришлось выплатить за это более €13 000. Также на острове много архитектурных исторических памятников — финикийских некрополей, римских амфитеатров и др.