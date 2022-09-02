Россиянин решил обмануть финских пограничников и попался на подделке штампов

Финские пограничники задержали россиянина, который попался на подделке штампов в загранпаспорте. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Сергей Компанийченко / РИА Новости Сергей Компанийченко / РИА Новости

Инцидент произошел 28 августа. При выезде из ЕС в Россию мужчина предъявил документ с многократной французской визой, однако штампы вызвали подозрение у сотрудников пограничной службы.

Паспорт россиянина решили отправить на экспертизу, в ходе которой вскрылся обман. Как выяснилось, 12 штампов были фальшивыми. За последние полгода мужчина находился в Шенгенской зоне в течение 159 дней при разрешенном лимите в 90 суток.

В результате окружной суд региона Кюменлааксо предъявил мужчине обвинение в подделке документов и нарушении прав иностранцев. Путешественника депортировали в Россию. На него также наложили запрет на посещение ЕС сроком четыре года.