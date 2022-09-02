Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+26° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
1 час назад

Россиянин решил обмануть финских пограничников и попался на подделке штампов

Lenta.ru

Финские пограничники задержали россиянина, который попался на подделке штампов в загранпаспорте. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин решил обмануть финских пограничников и попался на подделке штампов
Фото: Сергей Компанийченко / РИА НовостиСергей Компанийченко / РИА Новости

Инцидент произошел 28 августа. При выезде из ЕС в Россию мужчина предъявил документ с многократной французской визой, однако штампы вызвали подозрение у сотрудников пограничной службы.

Паспорт россиянина решили отправить на экспертизу, в ходе которой вскрылся обман. Как выяснилось, 12 штампов были фальшивыми. За последние полгода мужчина находился в Шенгенской зоне в течение 159 дней при разрешенном лимите в 90 суток.

В результате окружной суд региона Кюменлааксо предъявил мужчине обвинение в подделке документов и нарушении прав иностранцев. Путешественника депортировали в Россию. На него также наложили запрет на посещение ЕС сроком четыре года.

Ранее в сентябре российские туристы, пересекающие сухопутную границу с Финляндией, рассказали о ситуации с изъятием евро на таможне в Финляндии. По их словам, пограничники не изымают у путешественников иностранную валюту.

Новости путешествий,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители