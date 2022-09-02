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2 часа назад

На Новый год в Сочи уже забронирована четверть номеров

РИА "ФедералПресс"

В Сочи функционирует 2661 объект размещения, в которых 94,2 тысячи номеров. Четверть уже забронирована, об этом заявили в администрации курорта.

На Новый год в Сочи уже забронирована четверть номеров
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Сейчас заполнено порядка 25 % номерного фонда»,

– говорится в сообщении.

По данным чиновников, темп бронирований держится на уровне 2021 года. Ожидается, что потребители проявят наибольшую активность в бронировании на декабрь-январь в октябре.

Сочи пользуется спросом у любителей горнолыжных видов спорта. Бронируют объекты на Розе Хутор и Красной поляне.

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