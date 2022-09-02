Россияне активно бронируют осенние и зимние туры в за границу

«Сейчас много бронирований на глубину, есть бронирования и на период после январских праздников. Но стоит обратить и внимание на то, что сейчас многие бронируют на глубину по причине ограниченного количества рейсов. Сейчас начинаются бронирования детских каникул и новогодних туров. На данный момент лидером является Турция. Кроме Турции, на зимний период активно бронируют Египет, Таиланд и Мальдивы. Кроме того, ожидаем увеличения спроса на Карибское направление, так как открыты Куба и Доминикана»,