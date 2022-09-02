Россияне активно бронируют осенние и зимние туры в за границу

Россияне активно бронируют осенние и зимние туры в Турцию, Египет и Таиланд, а также на Мальдивы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили российские туроператоры.
«Сейчас много бронирований на глубину, есть бронирования и на период после январских праздников. Но стоит обратить и внимание на то, что сейчас многие бронируют на глубину по причине ограниченного количества рейсов. Сейчас начинаются бронирования детских каникул и новогодних туров. На данный момент лидером является Турция. Кроме Турции, на зимний период активно бронируют Египет, Таиланд и Мальдивы. Кроме того, ожидаем увеличения спроса на Карибское направление, так как открыты Куба и Доминикана»,
- заявили в пресс-службе туроператора Anex Tour.
О популярности Турции, Египта и Таиланда у россиян также сообщили в компании Fun & Sun.
«Раннее бронирование у нас идет очень активно, так как туристы понимают, что в текущих условиях бронировать поездку нужно заранее. Особенно это касается длинных праздничных выходных, школьных каникул. Преимущественно сейчас покупают туры в Турцию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Таиланд»,
- отметил собеседник агентства.
Там добавили, что также фиксируют ранние бронирования туров в Краснодарский край и на Байкал.