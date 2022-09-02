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2 часа назад

Россияне активно бронируют осенние и зимние туры в за границу

Агентство «Москва»

Россияне активно бронируют осенние и зимние туры в Турцию, Египет и Таиланд, а также на Мальдивы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили российские туроператоры.

Россияне активно бронируют осенние и зимние туры в за границу
Фото: pxhere.compxhere.com

«Сейчас много бронирований на глубину, есть бронирования и на период после январских праздников. Но стоит обратить и внимание на то, что сейчас многие бронируют на глубину по причине ограниченного количества рейсов. Сейчас начинаются бронирования детских каникул и новогодних туров. На данный момент лидером является Турция. Кроме Турции, на зимний период активно бронируют Египет, Таиланд и Мальдивы. Кроме того, ожидаем увеличения спроса на Карибское направление, так как открыты Куба и Доминикана»,

- заявили в пресс-службе туроператора Anex Tour.

О популярности Турции, Египта и Таиланда у россиян также сообщили в компании Fun & Sun.

«Раннее бронирование у нас идет очень активно, так как туристы понимают, что в текущих условиях бронировать поездку нужно заранее. Особенно это касается длинных праздничных выходных, школьных каникул. Преимущественно сейчас покупают туры в Турцию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Таиланд»,

- отметил собеседник агентства.

Там добавили, что также фиксируют ранние бронирования туров в Краснодарский край и на Байкал.

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