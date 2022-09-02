Россиян предупредили об опасности планирования поездок в закрывающиеся страны

Авиакомпании могут запускать в продажу билеты и туры в страны, недоступные для россиян. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По словам специалиста, на данный момент ситуация с подачей достоверной информации складывается очень сложная. Авиаперевозчики могут предлагать к покупке билеты на рейсы в закрытые или готовящиеся к закрытию страны, например, в Европу. «Начать продажу билетов, заработать, а потом снять рейсы. И такие случаи уже были. В 2021-м мы нашли горящий тур в Таиланд от авиаперевозчика, хотя сам Таиланд из-за пандемии еще не знал, откроется он или нет», — приводит слова Ломидзе NEWS.ru. Эксперт рекомендовала российским туристам изучать информацию о перелетах, опубликованную на сайтах аэропортов. Кроме того, сведения о рейсах можно найти в открытом доступе у Росавиации, Минтранса, Министерств транспорта и туризма страны прилета.