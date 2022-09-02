Более 3,5 млн туристов отдохнуло в Сочи во время высокого курортного сезона

Так, с начала высокого сезона в Сочи отдохнули почти 3,6 миллиона туристов. При этом с начала 2022 года курорт посетили около 5,25 миллиона отдыхающих.

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В городской администрации отметили, что рост турпотока составил 4 процента по сравнению с 2021 годом.

Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что ожидается сохранение высокого спроса на курорт в бархатный сезон, в том числе благодаря программе осеннего кешбэка.