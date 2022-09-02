Киргизия заменила Таиланд россиянам

С среднем россияне тратят на перелеты в ближайшие страны столько же, сколько и в прошлом году. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру". Подробнее пишет ИА DEITA.RU.
Как отметили аналитики, средний чек этим летом остался таким же, как и в предыдущий сезон.
В среднем на заграничные путешествия россиян пришлось примерно 13,3 процента от общего туристического потока.
Средний чек за перелет в страны ближнего зарубежья по итогам лета остался на уровне прошлого года - 27,314 тыс. руб. туда-обратно, - говорится в исследовании сервиса.
Самыми популярными странами для зарубежных перелетов стали Таджикистан и Киргизия. В топ-3 популярных направлений вошла и Армения.
Кроме того, популярными у жителей России оказались Узбекистан, Азербайджан, Турция, Белоруссия, Казахстан, Грузия, Израиль, Египет, ОАЭ, Италия, Иран, Германия, Сербия, Испания, Греция, Кипр и Южная Корея.