Киргизия заменила Таиланд россиянам

С среднем россияне тратят на перелеты в ближайшие страны столько же, сколько и в прошлом году. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру". Подробнее пишет ИА DEITA.RU.

Фото: deita.ru deita.ru

Как отметили аналитики, средний чек этим летом остался таким же, как и в предыдущий сезон.

В среднем на заграничные путешествия россиян пришлось примерно 13,3 процента от общего туристического потока.

Средний чек за перелет в страны ближнего зарубежья по итогам лета остался на уровне прошлого года - 27,314 тыс. руб. туда-обратно, - говорится в исследовании сервиса.

Самыми популярными странами для зарубежных перелетов стали Таджикистан и Киргизия. В топ-3 популярных направлений вошла и Армения.