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2 часа назад

Авиаэксперт пояснил, сколько продлится период скидок на полеты по России

Вечерняя Москва

Ведущие авиакомпании России начали снижать цены на внутренние перелеты. О том, сколько может продлиться сезон скидок, рассказал гендиректор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев.

Авиаэксперт пояснил, сколько продлится период скидок на полеты по России
Фото: PixabayPixabay

По словам эксперта, снижение цен носит временный характер, поэтому не стоит затягивать с покупкой.

— Скидки будут только на какой-то определенный период. У нас сейчас прошли массовые перевозки, и где-то к концу ноября все это дело у нас завершится, — предположил эксперт в комментарии «Радио 1».

Он отметил, что с началом массовых новогодних перевозок цены могут не только вернуться к первоначальным значениям, но и немного подрасти.

Российские туроператоры расширили список предлагаемых зарубежных направлений турами в страны Ближнего Востока — Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», сколько стоит тур в эти страны и что нужно знать перед поездкой.

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