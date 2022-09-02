Авиаэксперт пояснил, сколько продлится период скидок на полеты по России

Ведущие авиакомпании России начали снижать цены на внутренние перелеты. О том, сколько может продлиться сезон скидок, рассказал гендиректор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев.

Фото: Pixabay Pixabay

По словам эксперта, снижение цен носит временный характер, поэтому не стоит затягивать с покупкой.

— Скидки будут только на какой-то определенный период. У нас сейчас прошли массовые перевозки, и где-то к концу ноября все это дело у нас завершится, — предположил эксперт в комментарии «Радио 1».

Он отметил, что с началом массовых новогодних перевозок цены могут не только вернуться к первоначальным значениям, но и немного подрасти.