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48 минут назад

Российские авиакомпании массово распродают билеты со скидками

Сравни.ру

Nordwind и Utair начали распродажу билетов на свои рейсы. Ранее распродажу устраивали Smartavia и «Аэрофлот».

Российские авиакомпании массово распродают билеты со скидками
Фото: pxhere.compxhere.com

Nordwind анонсировала распродажу на внутренние рейсы. Акция продлится с 1 по 7 сентября 2022 года, она распространяется на рейсы с 4 октября по 22 декабря. Кроме того, дети в возрасте от двух до 12 лет получат скидку 15%.

Стоимость билетов начинается от 1 299 ₽ по направлению Казань — Москва. Дороже всего обойдутся перелёты из Санкт-Петербурга в Кемерово, Красноярск и Томск, а также из Казани в Иркутск — от 4 000 ₽.

Распродажа Utair проходит с 1 по 4 сентября. Авиакомпания обещает скидку 10% на вылеты с 5 сентября. Скидка не распространяется на маршруты в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Турцию и обратно, а также на субсидированные маршруты по России.

Для пенсионеров продолжает действовать акция «Аэрофлота» с билетами от 1500 ₽.

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