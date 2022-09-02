Российские авиакомпании массово распродают билеты со скидками

Nordwind и Utair начали распродажу билетов на свои рейсы. Ранее распродажу устраивали Smartavia и «Аэрофлот».

Фото: pxhere.com pxhere.com

Nordwind анонсировала распродажу на внутренние рейсы. Акция продлится с 1 по 7 сентября 2022 года, она распространяется на рейсы с 4 октября по 22 декабря. Кроме того, дети в возрасте от двух до 12 лет получат скидку 15%.

Стоимость билетов начинается от 1 299 ₽ по направлению Казань — Москва. Дороже всего обойдутся перелёты из Санкт-Петербурга в Кемерово, Красноярск и Томск, а также из Казани в Иркутск — от 4 000 ₽.

Распродажа Utair проходит с 1 по 4 сентября. Авиакомпания обещает скидку 10% на вылеты с 5 сентября. Скидка не распространяется на маршруты в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Турцию и обратно, а также на субсидированные маршруты по России.