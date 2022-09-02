Япония открывает въезд группам туристов со всего мира

Власти Японии с 7 сентября разрешат въезд туристам из всех стран в составе туристических групп. Об этом сообщило в четверг японское внешнеполитическое ведомство.

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В июне впервые за два года с начала пандемии ограничения для туристов были сняты в отношении жителей 98 государств и регионов, включая Россию, где ситуация с распространением COVID-19 стабильна. Теперь власти Японии пошли на дальнейшие послабления.

Ранее правительство приняло решение с 7 сентября повысить действующий в связи с пандемией коронавируса лимит на въезд в страну с 20 до 50 тыс. человек в сутки. Также обсуждается возможность открытия въезда в страну для индивидуальных туристов.

По данным миграционной службы, после введения послаблений Японию в июне и июле по туристическим визам в составе организованных групп посетили всего 8,1 тыс. иностранцев.