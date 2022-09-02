Горничная отеля рассказала, какие гости ее восхищают

Уборщица по имени Кей номеров в отеле рассказала о действиях гостей, которые ее восхищают. Об этом сообщает The Sun.

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Так, по словам Кей, ей очень помогают туристы, которые снимают постельное белье перед выездом:

"Мы должны убирать каждую комнату за определенное время, поэтому такие простые действия облегчают нашу работу".

Она также отметила, что гости не обязаны снимать простынь и заправлять за собой кровать, и не должны чувствовать вину ща то, что этого не делают.

"Я просто выражаю благодарность всем, кто убирает за собой",