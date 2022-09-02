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48 минут назад

Горничная отеля рассказала, какие гости ее восхищают

Мария Иглина

Уборщица по имени Кей номеров в отеле рассказала о действиях гостей, которые ее восхищают. Об этом сообщает The Sun.

Горничная отеля рассказала, какие гости ее восхищают
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, по словам Кей, ей очень помогают туристы, которые снимают постельное белье перед выездом:

"Мы должны убирать каждую комнату за определенное время, поэтому такие простые действия облегчают нашу работу".

Она также отметила, что гости не обязаны снимать простынь и заправлять за собой кровать, и не должны чувствовать вину ща то, что этого не делают.

"Я просто выражаю благодарность всем, кто убирает за собой",

— добавила женщина.

Ранее эксперты раскрыли, чем жертвуют россияне ради отпуска.

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