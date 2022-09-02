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1 час назад

На рейсах во Владивосток пассажиров будут поить березовым соком

РИА "ФедералПресс"

Дальневосточный березовый сок появился на бортах компании «Аэрофлот».

На рейсах во Владивосток пассажиров будут поить березовым соком
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Попробовать дальневосточный напиток смогут пассажиры рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга, следовавшие во Владивосток, а также в обратном направлении с 1 по 10 сентября. Такое нововведение связано с проведением VIII Восточного экономического форума, который с 5 по 8 сентября пройдет в дальневосточной столице.

Как сообщает телеграм-канал «Полпред ДФО», березовый сок на рейсы «Аэрофлота» загружается под товарным знаком «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток», а его поставками занимается резидент свободного порта Владивосток ООО «Дальпищепром».

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