На рейсах во Владивосток пассажиров будут поить березовым соком

Дальневосточный березовый сок появился на бортах компании «Аэрофлот».
Попробовать дальневосточный напиток смогут пассажиры рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга, следовавшие во Владивосток, а также в обратном направлении с 1 по 10 сентября. Такое нововведение связано с проведением VIII Восточного экономического форума, который с 5 по 8 сентября пройдет в дальневосточной столице.
Как сообщает телеграм-канал «Полпред ДФО», березовый сок на рейсы «Аэрофлота» загружается под товарным знаком «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток», а его поставками занимается резидент свободного порта Владивосток ООО «Дальпищепром».