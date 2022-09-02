На рейсах во Владивосток пассажиров будут поить березовым соком

Попробовать дальневосточный напиток смогут пассажиры рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга, следовавшие во Владивосток, а также в обратном направлении с 1 по 10 сентября. Такое нововведение связано с проведением VIII Восточного экономического форума, который с 5 по 8 сентября пройдет в дальневосточной столице.