Пушков  подсчитал потери Финляндии от ухода русских туристов

Российский сенатор Алексей Пушков счел нелепым потерю Финляндией €300 млн в год от ухода русских туристов.

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«Потеря €300 млн в год за счастье видеть лозунг «Слава Украине» на улицах финских городов? Было бы смешно, если бы не было столь нелепо», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Таким образом он отреагировал на заявление члена городского совета Лаппеенранты и депутата парламента от коалиции Юкка Копра в интервью телеканалу Alfatv Uutiset, что Финляндия оценивает до €300 млн в год убытки от потери российских туристов на фоне пандемии и ситуации на Украине.