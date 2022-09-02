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1 час назад

Пушков  подсчитал потери Финляндии от ухода русских туристов

Свободная прессаиещё 1

Российский сенатор Алексей Пушков счел нелепым потерю Финляндией €300 млн в год от ухода русских туристов.

Пушков подсчитал потери Финляндии от ухода русских туристов
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

«Потеря €300 млн в год за счастье видеть лозунг «Слава Украине» на улицах финских городов? Было бы смешно, если бы не было столь нелепо», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Таким образом он отреагировал на заявление члена городского совета Лаппеенранты и депутата парламента от коалиции Юкка Копра в интервью телеканалу Alfatv Uutiset, что Финляндия оценивает до €300 млн в год убытки от потери российских туристов на фоне пандемии и ситуации на Украине.

Ранее "СП" писала, что Финляндия, как и все страны Европы, продолжает относиться к России, как к государству второго сорта. На это обращает внимание председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, комментируя заявление председателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо.

Новости путешествий,Лариса Шеслер,Алексей Пушков,
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