Ребенок умер от укуса комара во время семейного отпуска на популярном курорте

Девятилетний мальчик подхватил лихорадку денге от укуса комара во время семейного отпуска на Филиппинах и умер. Об этом пишет Mirror.

Фото: Erik Karits / Unsplash Erik Karits / Unsplash

Семейная чета австралийцев Пулгадас отправилась с девятилетним сыном отдыхать на Филиппины. В один из дней на популярном курорте мальчик почувствовал недомогание из-за укуса комара. Самочувствие ребенка стремительно ухудшалось, и его доставили в больницу.

После появления симптомов, включая головную боль, лихорадку, рвоту и кровотечение из носа, у ребенка развился шоковый синдром — выяснилось, что у мальчика лихорадка денге. Ребенка перевели в реанимацию, где у него отказали органы. Позже малыш скончался.

Отмечается, что лихорадка денге распространяется через укусы тропических комаров, при этом примерно в трех случаях из четырех заболевание не перетекает в тяжелую форму.