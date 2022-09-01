Туроператоры рассказали, когда снизятся цены на путевки в Египет

Для снижения стоимости путевок в Египет российские туроператоры призвали увеличить количество рейсов на курорты страны. Доступных билетов не хватает, хотя спрос высокий.

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"Доступной перевозки на курорты Красного моря и из Москвы, и из регионов на осенне-зимний период не хватает. И это не позволяет туроператорам предложить низкие цены на пакетные туры", – сообщили РИА Новости в "Интуристе".

В самом Египте готовы принимать по три рейса в неделю из каждого региона России. Об этом рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян.

По его словам, дефицит перевозки составляет 40-60% в среднем. Специалист объяснил, что в таком бюджетном направлении должна быть конкуренция среди авиаперевозчиков. Тогда "цены были бы в районе 30–40 тысяч рублей за тур на одного"

Тогда как в этом сезоне цены будут гораздо дороже — около 70–80 тысяч рублей за путевку на одного.