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17 минут назад

Опасное селфи девушки с водопадом обернулось смертью половины членов ее семьи

Lenta.ruиещё 1

В Индии у водопада Рамдаха в Чхаттисгархе утонула почти половина членов одной семьи, которые пытались спасти свою родственницу, упавшую в воду по неосторожности. Об этом пишет Mirror.

Опасное селфи девушки с водопадом обернулось смертью половины членов ее семьи
Фото: Кадр: ANI / YouTube / MirroКадр: ANI / YouTube / Mirro

Трагедия произошла 28 августа во время прогулки 15 членов одной семьи. 14-летняя Шраддха Сингх (Shraddha Singh) вместе со своей старшей сестрой захотела сделать опасное селфи на вершине водопада, однако потеряла равновесие и сорвалась вниз, при этом неосторожность девушки также обернулась смертельным падением и для ее сестры.

Первыми на помощь девушкам бросился их брат, кузен и его жена — держась за руки они спрыгнули вниз, чтобы попытаться найти и вытащить сестер из воды. Чуть позже так же поступили еще два члена семьи. По словам свидетелей, родственники какое-то время барахтались в глубокой воде, однако спасти удалось только супругу двоюродного брата — остальные утонули.

Три тела были обнаружены в тот же вечер, еще троих членов семьи вытащили на следующий день. Отмечается, что район водопадов является опасным для купания, об этом туристов предупреждают многочисленные запрещающие таблички.

В августе семья из Германии отправилась в отпуск мечты в Намибию и трагически погибла после крушения легкомоторного самолета. Спустя несколько секунд после взлета воздушное судно упало в реку, туристы не смогли выбраться из-под тонущих обломков.

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