Психолог объяснила, как легче выйти из отпуска на работу

Выходить из долгого отпуска на работу часто бывает сложно. Психолог Светлана Квитко рассказала изданию "Лента.ру", как после отдыха войти в рабочую рутину с наименьшими потерями. По словам психолога, более 80 % сотрудников испытывают нервозность и апатию, выходя на работу после отпуска. Чтобы избежать такого состояния, важно входить в ритм постепенно. Для этого нужно спланировать свой график так, чтобы в первые дни задачи были распланированы равномерно.

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Для этого психолог советуют заранее наладить режим сна, чтобы он был близок к рабочему. Особенно это касается случаев, когда отпуск проходил в другом часовом поясе. В последние дни отпуска нужно постараться ложиться и просыпаться в такое время, как вы это делаете в рабочие будни.

В целом выходить из отпуска лучше за день до начала работы, чтобы успеть подготовить и постирать вещи, купить продукты и выполнить другие важные бытовые задачи. Тогда в первый день работы вы не будете чувствовать такой неприятной спешки и нервозности.

«Понятно, что часто накопившиеся за время вашего отсутствия задачи становятся срочными. Тем не менее постарайтесь их ранжировать и выбрать самые "горящие" или важные. С этой задачей могут помочь справиться красивые ежедневники и удобные программы на телефоне», — отметила специалист.

Кроме того, по ее словам, важно не бояться просить помощи у коллег. Возможно, ваши коллеги просто не знают что вам требуется поддержка.

Психолог также советует не убивать себя диетами в первые дни работы, чтобы убрать лишние килограммы, набранные за отпуск. Вместо этого лучше придерживаться здорового и правильного питания, а также питьевого режима, чтобы сохранить здоровье. Также важно понимать, что резкая смена рациона, может сказаться на вашем здоровье – организм в таких случаях испытывает стресс.