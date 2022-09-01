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1 час назад

Психолог объяснила, как легче выйти из отпуска на работу

Диана Товсепова

Выходить из долгого отпуска на работу часто бывает сложно. Психолог Светлана Квитко рассказала изданию "Лента.ру", как после отдыха войти в рабочую рутину с наименьшими потерями. По словам психолога, более 80 % сотрудников испытывают нервозность и апатию, выходя на работу после отпуска. Чтобы избежать такого состояния, важно входить в ритм постепенно. Для этого нужно спланировать свой график так, чтобы в первые дни задачи были распланированы равномерно.

Психолог объяснила, как легче выйти из отпуска на работу
Фото: PxherePxhere

Для этого психолог советуют заранее наладить режим сна, чтобы он был близок к рабочему. Особенно это касается случаев, когда отпуск проходил в другом часовом поясе. В последние дни отпуска нужно постараться ложиться и просыпаться в такое время, как вы это делаете в рабочие будни.

В целом выходить из отпуска лучше за день до начала работы, чтобы успеть подготовить и постирать вещи, купить продукты и выполнить другие важные бытовые задачи. Тогда в первый день работы вы не будете чувствовать такой неприятной спешки и нервозности.

«Понятно, что часто накопившиеся за время вашего отсутствия задачи становятся срочными. Тем не менее постарайтесь их ранжировать и выбрать самые "горящие" или важные. С этой задачей могут помочь справиться красивые ежедневники и удобные программы на телефоне», — отметила специалист.

Кроме того, по ее словам, важно не бояться просить помощи у коллег. Возможно, ваши коллеги просто не знают что вам требуется поддержка.

Психолог также советует не убивать себя диетами в первые дни работы, чтобы убрать лишние килограммы, набранные за отпуск. Вместо этого лучше придерживаться здорового и правильного питания, а также питьевого режима, чтобы сохранить здоровье. Также важно понимать, что резкая смена рациона, может сказаться на вашем здоровье – организм в таких случаях испытывает стресс.

Ранее мы писали о том, чем жертвуют россияне из-за отпуска.

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