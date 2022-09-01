Введение обязательных QR-кодов для россиян опровергли

Сообщение СМИ о том, что согласно постановлению правительства от 24.08.2022 № 1480, с 1 сентября российским туристам для поездок по стране будут необходимы QR-коды, в которых будет отражена основная информация о путешественниках и их поездке, оказались недостоверными. Информацию об этом в своем Telegram-канале опровергла глава Ростуризма Зарина Догузова.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Одна из первых публикаций об этом появилась на сайте «Парламентской газеты».

Чиновница пояснила, что речь шла о постепенном тестировании системы электронных путевок — эта мера позволит сделать туристическую отрасль прозрачной и позволит защитить права путешественников. По задумке, туроператоры должны будут самостоятельно и добровольно заносить в программу информацию о проданных турах, подчеркнула Догузова.

Так, туристы смогли бы в любое время проверить информацию о приобретенном туре.