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7 минут назад

Глава Ростуризма Догузова опровергла введение обязательных QR-кодов для туристов из РФ

Газета.Ru

Сообщение СМИ о том, что согласно постановлению правительства от 24.08.2022 № 1480, с 1 сентября российским туристам для поездок по стране будут необходимы QR-коды, в которых будет отражена основная информация о путешественниках и их поездке, оказались недостоверными. Информацию об этом в своем Telegram-канале опровергла глава Ростуризма Зарина Догузова.

Введение обязательных QR-кодов для россиян опровергли
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Одна из первых публикаций об этом появилась на сайте «Парламентской газеты».

Чиновница пояснила, что речь шла о постепенном тестировании системы электронных путевок — эта мера позволит сделать туристическую отрасль прозрачной и позволит защитить права путешественников. По задумке, туроператоры должны будут самостоятельно и добровольно заносить в программу информацию о проданных турах, подчеркнула Догузова.

Так, туристы смогли бы в любое время проверить информацию о приобретенном туре.

Ранее сообщалось, что туроператоры могут получить компенсацию в размере до 6 млрд рублей за вывоз соотечественников из-за рубежа весной 2022 года. Сбор сведений по поводу того, кто и сколько вывез, у властей может занять несколько месяцев. Поэтому реальные выплаты могут начаться не раньше декабря.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
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