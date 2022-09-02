Названы указывающие на необходимость отпуска факторы

Частые простуды, отсутствие мотивации и интереса к жизни, эмоциональная неуравновешенность указывают на то, что человеку необходим отпуск. Факторы, помогающие понять, находится ли сотрудник в ресурсном состоянии, в разговоре с «Лентой.ру» назвала психолог Светлана Квитко.

Фото: Rafael Bastante / Keystone Press Agency / Globallookpress.com Rafael Bastante / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Говоря о важности своевременного отдыха, психолог сравнила человека и сосуд. «Представьте себе: если ваш "сосуд" наполнен, можно с легкостью двигаться дальше. Напротив, из пустого сосуда ничего не льется. Долгое нахождение в режиме работы и занятости нон-стоп приводит не только к временному снижению эффективности, но и может приводить к выгоранию и депрессии», — подчеркнула специалист.

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Как определить, что пора в отпуск?

В жизни важно сохранять баланс и вовремя восстанавливать силы, указала эксперт. Так, отпуск призван дать возможность человеку перезагрузиться и накопить ресурсы для дальнейших этапов развития. Квитко посоветовала обратить внимание на следующие факторы, свидетельствующие о том, что необходимо сделать паузу в работе.

В первую очередь о том, что человек перегружен, сигнализирует само тело, указала психолог. Когда он начинает чаще болеть — например, простужаться или о себе напоминают хронические заболевания или старые травмы, — это первые признаки того, что пора в отпуск, сочла специалист.

Если человек потерял интерес к жизни, это также стоит расценивать как важный сигнал о том, что ему стоит сделать паузу в работе. «Важно прислушаться к себе и дать время на восстановление сил», — высказалась Квитко.

Отсутствие стремлений в жизни может говорить о выгорании. Если у человека нет целей и мотивации идти к чему бы то ни было, значит, ему стоит взять передышку, порекомендовала психолог. В противном случае он будет тратить время впустую, не обогащая себя и свою жизнь, что в конечном счете может привести к депрессии.

Эмоциональная неуравновешенность также может быть свидетельством того, что человеку пора в отпуск. Если какие-то события или вещи вызывают чрезмерно бурные реакции, человеку стоит обратить на это внимание. «Человек в течение дня может испытывать массу различных эмоций. Они не плохие и не хорошие, а лишь отражающие наши потребности и отношение к ним. Куда важнее не стремиться не испытывать какие-то конкретные эмоции, а научиться не поддаваться эмоциям и не впадать в эмоциональный захват, управлять ими и своим состоянием», — отметила Квитко. Она порекомендовала напоминать себе, что человек больше, чем его эмоция. А для восстановления психоэмоционального фона специалист посоветовала взять отпуск.

Психолог также рассказала о важности находить причины для радости в любой момент времени. Если человек не может обнаружить в своей жизни то, что может заставить его испытать позитивную эмоцию прямо сейчас, значит, ему стоит остановиться и передохнуть. «Способность радоваться простым, понятным, но создающими в итоге жизнь моментам: ужин с семьей с интересной включенной беседой для всех участников, урожай яблок в корзине, встреча у костра с друзьями», — отметила специалист.