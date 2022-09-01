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31 минуту назад

Россиянам станут доступнее перелеты в Египет

Lenta.ru

Авиационные власти России и Египта договорились увеличить частоту рейсов между странами. Меморандум соглашения опубликован на сайте Росавиации.

Россиянам станут доступнее перелеты в Египет
Фото: Лента.руЛента.ру

Российский и египетским авиакомпаниям станет доступнее больше допусков на рейсы. Так, стороны согласились увеличить пропускную способность маршрута МоскваКаир до 14 рейсов в неделю, из столицы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — до 25 рейсов в неделю.

Из Санкт-Петербурга в Каир будет выполняться до семи перелетов в неделю, а на египетские курорты (Хургада и Шарм-эш-Шейх) — до 14 рейсов.

Ранее в августе Египет был назван одним из самых подешевевших заграничных направлений предстоящей осени. Полеты в арабскую республику стали дешевле на 28 процентов, приобрести билеты можно в среднем за 35,5 тысячи рублей. Наиболее заметное снижение цен демонстрирует Индонезия — 33 процента. Средняя стоимость перевозки туда-обратно составляет 74,1 тысячи рублей.

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