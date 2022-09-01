Туристам снизили риски бронирования морских круизов

Туроператор CruClub совместно с Royal Caribbean International и Celebrity Cruises объявил о начале акции «Круизное успокоительное. БЕЗ потерь и БЕЗ вакцин». В период с 30 августа по 31 октября при бронировании любого европейского путешествия на лайнерах двух этих компаний достаточно перечислить символическую сумму: эквивалент 50–250 долларов США в рублях на одного человека в зависимости от типа круиза. «Если что-то вдруг пойдет не так, мы вернем вам ваш депозит полностью в течение 10 дней», – сообщается в телеграм-канале туроператора. Полную оплату надо внести не позднее чем за 100 дней до отправления.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В CruClub подчеркивают, что акция позволяет российским туристам бронировать круизы практически без рисков. При этом возникает масса плюсов. Клиенты получают возможность выбрать и сохранить за собой желаемую каюту по текущей стоимости. Чем ближе к дате отправления, тем ассортимент размещения на лайнере уменьшается, а цена обычно растет. Даже если цена в будущем снизится, компания позволяет перебронировать ее на новых условиях.

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Royal Caribbean International – американский холдинг. Несмотря на это, никаких ограничений по принципу гражданства нет – на лайнерах по-прежнему рады всем гостям, в том числе из России. Это привлекает внимание к круизам компании, так как в последнее время вариантов у россиян стало меньше. Важно и то, что в августе Royal Caribbean International упростил протоколы безопасности. Для того чтобы отправиться в морской круиз, больше не нужны вакцины, посадка на борт разрешается по ПЦР-тесту.

Как рассказали в CruClub, сейчас несколько лайнеров Royal Caribbean International находятся в Средиземном море и российские туристы, имеющие открытые шенгенские визы, еще могут застать бархатный сезон в Европе. Однако в полной мере преимущества акции раскрываются для тех, кто интересуется сезоном 2023 года. Круизы принято бронировать заранее, так как самые выгодные цены на следующие весну-лето выставлены именно сейчас.

Например, начиная с конца апреля 2023 года можно отправиться в недельный круиз по Средиземному морю из Барселоны на лайнере-гиганте Symphony of the Seas 5*.

В преддверии летнего европейского сезона 2023 года компания CruClub совместно с круизной компанией Royal Caribbean International на этом маршруте в течение ближайшего месяца договорились подтверждать каюты с балконом по эксклюзивной стоимости – ниже, чем на внутренние каюты. Для примера, размещение с балконом на майские праздники предлагается всего за 999 долларов на человека

«Цены уже на сайте. Депозит для фиксации этой каюты и этой цены минимальный – 50 долларов на человека, к тому же возвратный», – отметила представитель CruClub Ирина Старкова. По ее словам, этот же маршрут доступен в варианте с отправлением из Рима. Специальная цена на каюты с балконами распространяется на многие даты.

Популярен также круиз на Rhapsody of the Seas из Хайфы на осень 2023 года. Туристы могут выбрать круизы продолжительностью от 2 до 7 ночей. При этом увидят Лимасол, Афины, Санторини, Миконос, заплатив от 320 долларов на человека во внутренней каюте. Шестидневный вариант обойдется в 444 долларов на человека.

С учетом лояльных условий бронирования и смягчения протокола безопасности Royal Caribbean International представил российским туристам, пожалуй, беспрецедентно привлекательные цены, считают в компании.