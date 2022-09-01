Турция проиграла России по количеству проданных пакетных туров

Составлен топ-5 популярных у туристов этим летом курортов. В ассоциации туроператоров России подвели итоги лета.

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«Краснодарский край (не менее 50 % всех продаж). Среди его курортов однозначный лидер – Сочи. Турпоток в Анапу и Геленджик просел из-за закрытых аэропортов», – говорится в сообщении.

После Краснодарского края по популярности идут курорты Северного Кавказа. Спрос вырос на 35 %. Лидерами стали Кавказские минеральные воды и Дагестан. Далее идут Петербург и Москва, и замыкает пятерку Крым.

Также туроператоры и пришли к выводу, что на курортах в России отдыхали чаще, чем в Турции. И отмечают, что так было всегда, однако это лето стало первым, когда туроператоры отправили внутри России больше организованных туристов, чем в Турцию.