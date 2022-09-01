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1 час назад

Эксперты раскрыли, чем жертвуют россияне ради отпуска

Мира Маркина

Завершается летний туристический сезон, и эксперты отрасли подводят его итоги. На портале TourDom.ru представители индустрии путешествий рассказали о тенденциях, которые сложились в этом году.

Россияне стали более избирательными в вопросе выбора путевок, отмечают туроператоры. Многие путешественники чаще всего отталкиваются от временных затрат на дорогу к месту отдыха. Чем продолжительнее перелет, тем реже такой вариант рассматривают.

Также наши соотечественники стали жертвовать продолжительностью отдыха и звездностью объекта размещения ради того, чтобы не выйти за рамки отведенного на отпуск бюджета.

Эксперты перечислили популярные направления 2022 года: это и традиционные Турция, Сочи, Египет, а также относительно экзотические ОАЭ и Мальдивы.

Ранее мы писали, зачем ехать осенью в Пятигорск.

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