Курганцам предлагают уехать через Казахстан на закрытые курорты

В Кургане представители турагентств предлагают местным жителям уехать на зарубежные курорты, куда нет прямых рейсов из России, через Казахстан. Об этом URA.RU рассказал директор турагентства «Музыка путешествия» Светлана Кадочникова.

Фото: ura.ru ura.ru

«Предлагаем туры в Таиланд и ОАЭ. Это туры с прямыми перелетами из городов Казахстана», — сообщила Кадочникова.

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По ее словам, из Казахстана летать в эти страны немного выгоднее, чем из России. Кадочникова отметила, что сейчас в России нет прямых рейсов в Таиланд. Она рассказала, что уже есть заявки на отдых в Бангкоке весной, но эти туристы возможно полетят туда из России, потому что неизвестно, изменятся ли условия въезда в Казахстан через полгода. Поэтому в ее компании готовы продавать путевки через Казахстан на ближайшее время. По ее словам, в Кургане есть и другие турагентства, которые предлагают уехать в отпуск через Казахстан. На момент написания новости URA.RU не удалось найти в открытых данных похожие предложения от других местных турагентств.

«Такой вариант среди туристов не так востребован, так как нужно самим добираться до Казахстана — не все на это готовы. Лично я не бронирую туры через Казахстан, так как ситуация в стране и с пандемией неоднозначная», — рассказала URA.RU гендиректор турагентства «Тропикана» Екатерина Абабкова.

Она добавила, что не все турфирмы продают такие туры, так как нужно иметь валютный счет или действовать через посредника. По ее словам, работа через третью турфирму, которая передает деньги казахстанскому партнеру, может быть рискованной.

В июне некоторые жители Кургана самостоятельно ездили в шопинг-туры в Казахстан, туроператоры не заинтересованы организовывать такие поездки. Также некоторые курганцы приезжают в Казахстан, чтобы сделать себе банковские карты.

Ранее представители Франции и Германии призвали страны Евросоюза не запрещать выдачу виз россиянам. Предложения о запрете выдачи европейских виз россиянам стали появляться после начала Россией спецоперации на Украине.