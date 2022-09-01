С 1 сентября в туризме заработает ряд новых правил

С приходом осени в России начинают действовать законодательные нововведения в туристической отрасли, целью которых является повышение качества и безопасности оказания услуг. Об этом в своем Telegram-канале напомнила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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С 1 сентября туроператоры в добровольном порядке смогут передавать сведения в единую информационную систему "Электронная путевка". Для туроператоров по выездному туризму действует тестовый период до 1 марта 2023 года, по внутреннему и въездному - до 1 сентября 2023 года. В течение данного времени туроператоров не будут наказывать за невнесение сведений в электронную систему.

Ростуризм запускает Единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков. Для занесения в реестр необходима аттестация. До 1 июля 2023 года аттестация будет проводиться в добровольном порядке, далее будет обязательной, за исключением тех сотрудников, которые работаю на объектах туристического показа, уточняет Зарина Догузова (сотрудники музеев, работники религиозных и паломнических организаций).

Аттестацию необходимо пройти в том районе, где экскурсовод или гид-переводчик планирует оказывать услуги. Свидетельство об аттестации будет действовать в течение 5 лет. Ранее полученные свидетельства будут действовать до окончания их срока, однако не более 1 января 2024 года.