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2 часа назад

Стало известно о намерении Финляндии ввести визовые ограничения для россиян

Lenta.ruиещё 6

Официальные представители Финляндии, стран Балтии и Польши намерены в ближайшее время провести встречу, на которой обсудят введение визовых ограничений для граждан России. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg, со ссылкой на близкие к процессу источники.

Финляндия намерена ввести визовые ограничения для россиян
Фото: Лента.руЛента.ру

Сообщается, что ограничения коснуться тех россиян, кто въезжает в указанные государства по суше. «Страны будут стремиться в ближайшие недели найти решения, которые позволили бы значительно сократить потоки российских туристов», — заявил в свою очередь министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Ранее председатель комитета по иностранным делам финского парламента Юсси Халла-ахо заявил, что в Финляндии опасаются того, что Россия может одержать победу над Украиной в ходе специальной военной операции. Он указал на тот факт, что и Европа, и США поддерживают Украину «в военном, экономическом, политическом и моральном плане».

25 июля крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз гражданам России. Такое решение было принято на фоне проведения Россией спецоперации на Украине.

Новости путешествий,Габриэлюс Ландсбергис,
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