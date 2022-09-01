Финляндия намерена ввести визовые ограничения для россиян

Официальные представители Финляндии, стран Балтии и Польши намерены в ближайшее время провести встречу, на которой обсудят введение визовых ограничений для граждан России. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg, со ссылкой на близкие к процессу источники.

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Сообщается, что ограничения коснуться тех россиян, кто въезжает в указанные государства по суше. «Страны будут стремиться в ближайшие недели найти решения, которые позволили бы значительно сократить потоки российских туристов», — заявил в свою очередь министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Ранее председатель комитета по иностранным делам финского парламента Юсси Халла-ахо заявил, что в Финляндии опасаются того, что Россия может одержать победу над Украиной в ходе специальной военной операции. Он указал на тот факт, что и Европа, и США поддерживают Украину «в военном, экономическом, политическом и моральном плане».