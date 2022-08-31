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43 минуты назад

Из-за непристойных фото пилот чуть не сорвал рейс

Мария Иглина

Пилот авиакомпании Southwest Airlines получил несколько непристойных фотографий от пассажиров через технологию передачи данных AirDrop. Из-за этого он едва не развернул самолет. Об этом пишет New York Post.

Из-за непристойных фото пилот чуть не сорвал рейс
Фото: unsplash.comunsplash.com

Как сообщает издание, позже пилот включил громкую связь и пригрозил вернуться в аэропорт вылета, если ему не прекратят отправлять откровенные снимки:

"Я собираюсь развернуть этот самолет и сорвать вам отпуск. Мне придется подключить службу безопасности".

Через некоторое время представители авиакомпании также выступили с заявлением. Они отметили, что безопасность и благополучие клиентов являются наивысшим приоритетом Southwest Airlines. И поэтому члены экипажа делают все, чтобы предотвратить потенциальные проблемы на борту.

Ранее российская авиакомпания объявила распродажу билетов.

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