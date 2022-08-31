Туроператор о визах в Европу: самого страшного не случилось

Несмотря на заявления европейских чиновников о приостановке соглашения об упрощенном порядке выдачи виз гражданам РФ, в туристическом сообществе сохраняют сдержанный оптимизм. До появления документально оформленных решений для российских туристов ничего не меняется. И даже когда они вступят в силу, возможности для путешествий в Европу сохранятся.
«Самого страшного не случилось. Полного запрета на выдачу виз не будет, а значит, их можно будет оформить, россияне продолжат ездить в Европу, в том числе и с целью туризма. Это хорошая новость»,
– прокомментировал итоги саммита глав МИД стран ЕС руководитель одной из туроператорских компаний.
По его словам, пока европейские чиновники лишь проголосовали за отмену документа, который действует между Россией и ЕС с 2006 года. Теперь это решение необходимо оформить и определить сроки. После того как станут известны формулировки и дата вступления в силу нового порядка, можно будет оценить и последствия для туризма. Собеседник редакции предполагает, что конкретные условия визовой политики по отношению к гражданам России – размер визового сбора, сроки рассмотрения и т. д. – в итоге будут определять конкретные страны, исходя из того, насколько они заинтересованы в туристах из России.
«Страны Южной Европы – Испания, Италия, Греция – традиционно более лояльны, северные – менее»,
– оценил перспективы эксперт. Таким образом, туристы из России сохранят возможность для поездок в Европу.
В перспективе может возникнуть проблема разве что с многократными визами. Получить их, возможно, станет сложнее, так как в обсуждавшемся сегодня документе есть раздел, который как раз определяет общие принципы.
Повторимся, это лишь версии. Радикальных изменений на рынке не ожидают, поскольку негласный новый порядок де-факто уже действует. С одной стороны, страны Балтии и Чехия полностью свернули выдачу виз российским туристам, а Финляндия выделила для рассмотрения туристических запросов лишь понедельники. С другой – Италия, Греция и Испания продолжают выдачу виз, даже несмотря на уменьшение количества сотрудников:
«Самая большая проблема сейчас – это поймать свободное окно, чтобы записаться на сдачу документов. Визы оформляются медленнее, но они выдаются».
Интересно, что среди самих туристов преобладают те, кто вообще не переживает по поводу сегодняшнего решения европейских чиновников. Только 20% из более 3400 участников опроса считают приостановку упрощенного порядка выдачи виз печальной новостью. 36% намерены в ответ отказаться от поездок в Европу. Еще 11% считают, что их интересы никак не пострадают, а 7% уже имеют мультивизы.