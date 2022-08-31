Туроператор о визах в Европу: самого страшного не случилось

Несмотря на заявления европейских чиновников о приостановке соглашения об упрощенном порядке выдачи виз гражданам РФ, в туристическом сообществе сохраняют сдержанный оптимизм. До появления документально оформленных решений для российских туристов ничего не меняется. И даже когда они вступят в силу, возможности для путешествий в Европу сохранятся.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Самого страшного не случилось. Полного запрета на выдачу виз не будет, а значит, их можно будет оформить, россияне продолжат ездить в Европу, в том числе и с целью туризма. Это хорошая новость»,

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– прокомментировал итоги саммита глав МИД стран ЕС руководитель одной из туроператорских компаний.

По его словам, пока европейские чиновники лишь проголосовали за отмену документа, который действует между Россией и ЕС с 2006 года. Теперь это решение необходимо оформить и определить сроки. После того как станут известны формулировки и дата вступления в силу нового порядка, можно будет оценить и последствия для туризма. Собеседник редакции предполагает, что конкретные условия визовой политики по отношению к гражданам России – размер визового сбора, сроки рассмотрения и т. д. – в итоге будут определять конкретные страны, исходя из того, насколько они заинтересованы в туристах из России.

«Страны Южной Европы – Испания, Италия, Греция – традиционно более лояльны, северные – менее»,

– оценил перспективы эксперт. Таким образом, туристы из России сохранят возможность для поездок в Европу.

В перспективе может возникнуть проблема разве что с многократными визами. Получить их, возможно, станет сложнее, так как в обсуждавшемся сегодня документе есть раздел, который как раз определяет общие принципы.

Повторимся, это лишь версии. Радикальных изменений на рынке не ожидают, поскольку негласный новый порядок де-факто уже действует. С одной стороны, страны Балтии и Чехия полностью свернули выдачу виз российским туристам, а Финляндия выделила для рассмотрения туристических запросов лишь понедельники. С другой – Италия, Греция и Испания продолжают выдачу виз, даже несмотря на уменьшение количества сотрудников:

«Самая большая проблема сейчас – это поймать свободное окно, чтобы записаться на сдачу документов. Визы оформляются медленнее, но они выдаются».