Парень унизил свою девушку из-за еды в самолете

Пассажирка заказала блюдо в кафе прямо перед вылетом, так как была очень голодной. Она не успела доесть лазанью и взяла ее с собой в самолет. В итоге путешественница не смогла пообедать на борту — к ней подошла стюардесса и попросила убрать еду из-за сильного запаха на весь салон. Молодой человек поддержал бортпроводницу, из-за чего его партнерша «закатила истерику».