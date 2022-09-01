Таиланд не увеличил срок безвизового пребывания россиян

Правительство Таиланда не включило Россию в список государств, граждане которых смогут въезжать в страну без визы на 45 дней.

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Сначала предполагалось, что в него попадут страны, на которые уже распространяется 30-дневный «безвиз» — среди них есть и Россия. Новые сроки должны были действовать до марта 2023 года.

Льготы получили граждане 50 стран, включая США и Израиль, передаёт Forbes. Российские туристы могут въезжать в Таиланд без визы на 30 дней.