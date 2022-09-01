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1 час назад

Таиланд не стал увеличивать срок безвизового пребывания россиян

Сравни.руиещё 1

Правительство Таиланда не включило Россию в список государств, граждане которых смогут въезжать в страну без визы на 45 дней.

Таиланд не увеличил срок безвизового пребывания россиян
Фото: Сравни.руСравни.ру

Сначала предполагалось, что в него попадут страны, на которые уже распространяется 30-дневный «безвиз» — среди них есть и Россия. Новые сроки должны были действовать до марта 2023 года.

Льготы получили граждане 50 стран, включая США и Израиль, передаёт Forbes. Российские туристы могут въезжать в Таиланд без визы на 30 дней.

Ранее Сравни рассказал, сколько стоят туры в Таиланд на прямых рейсах «Аэрофлота».

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