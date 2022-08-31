Новый горнолыжный курорт появится в Башкирии

Это будет пятнадцатый в регионе объект такого уровня. В настоящее время в Башкирии есть 14 горнолыжных центров с 75 трассами разной сложности и протяженности, 19 из них классифицированы и включены в федеральный перечень туристских объектов. На территории курорта будут горнолыжная, тюбинговая и мототрассы. Также планируется построить гостиничный комплекс, бани, станции проката снаряжения, медпункт и банкетный зал.