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1 час назад

Новый горнолыжный курорт появится в Башкирии

ГОРОБЗОР.РУ

В Миякинском районе построят новый горнолыжный курорт, сообщает правительство Башкирии.

Новый горнолыжный курорт появится в Башкирии
Фото: ГОРОБЗОР.РУГОРОБЗОР.РУ

Это будет пятнадцатый в регионе объект такого уровня. В настоящее время в Башкирии есть 14 горнолыжных центров с 75 трассами разной сложности и протяженности, 19 из них классифицированы и включены в федеральный перечень туристских объектов. На территории курорта будут горнолыжная, тюбинговая и мототрассы. Также планируется построить гостиничный комплекс, бани, станции проката снаряжения, медпункт и банкетный зал.

«Горнолыжный туризм в Республике Башкортостан занимает особую нишу на рынке туристских услуг и является одним из приоритетных направлений развития отрасли благодаря географическим особенностям региона. Например, по итогам новогодних каникул в период с 1 по 9 января 2022 года горнолыжные центры республики приняли почти 95 тыс. туристов. Помимо этого, мы вошли в ТОП-10 лучших курортов России для отдыха на 2022 год, расположившись на четвертой строчке»,

– отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.

Общий объем инвестиций в новый проект составит около 140 млн рублей. Благодаря инвестпроекту будет создано 35 новых рабочих мест.

Новости путешествий,Рустем Афзалов,
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