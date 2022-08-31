Новый горнолыжный курорт появится в Башкирии

В Миякинском районе построят новый горнолыжный курорт, сообщает правительство Башкирии.
Это будет пятнадцатый в регионе объект такого уровня. В настоящее время в Башкирии есть 14 горнолыжных центров с 75 трассами разной сложности и протяженности, 19 из них классифицированы и включены в федеральный перечень туристских объектов. На территории курорта будут горнолыжная, тюбинговая и мототрассы. Также планируется построить гостиничный комплекс, бани, станции проката снаряжения, медпункт и банкетный зал.
«Горнолыжный туризм в Республике Башкортостан занимает особую нишу на рынке туристских услуг и является одним из приоритетных направлений развития отрасли благодаря географическим особенностям региона. Например, по итогам новогодних каникул в период с 1 по 9 января 2022 года горнолыжные центры республики приняли почти 95 тыс. туристов. Помимо этого, мы вошли в ТОП-10 лучших курортов России для отдыха на 2022 год, расположившись на четвертой строчке»,
– отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.
Общий объем инвестиций в новый проект составит около 140 млн рублей. Благодаря инвестпроекту будет создано 35 новых рабочих мест.