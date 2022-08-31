Авиакомпания "ЮТэйр" будет чаще летать из Петербурга в Баку

Российская авиакомпания начала полеты из Петербурга в столицу Азербайджана в начале июля.

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Отечественная авиакомпания "ЮТэйр" с 7 сентября увеличит количество рейсов из Петербурга в Баку. Полеты по этому направлению будут выполняться четыре раза в неделю (сейчас - три раза).

Как уточнили в петербургском аэропорту "Пулково", самолеты в Баку будут летать по понедельникам, средам, четвергам и пятницам.