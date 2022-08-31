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58 минут назад

Авиакомпания "ЮТэйр" будет чаще летать из Петербурга в Баку

Inc-News

Российская авиакомпания начала полеты из Петербурга в столицу Азербайджана в начале июля.

Авиакомпания "ЮТэйр" будет чаще летать из Петербурга в Баку
Фото: Inc-NewsInc-News

Отечественная авиакомпания "ЮТэйр" с 7 сентября увеличит количество рейсов из Петербурга в Баку. Полеты по этому направлению будут выполняться четыре раза в неделю (сейчас - три раза).

Как уточнили в петербургском аэропорту "Пулково", самолеты в Баку будут летать по понедельникам, средам, четвергам и пятницам.

Напомним, "ЮТэйр" начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Петербург - Баку - Петербург с 5 июля. В настоящий момент кроме "ЮТэйр" полеты в азербайджанскую столицу из Петербурга также выполняют "ИрАэро" и AZAL.

Новости путешествий,Ютэйр,
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