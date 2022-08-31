"Игристые" туры набирают популярность у россиян

Энотуризм — вид туризма, предполагающий поездки по винодельческим регионам, посещение виноделен и виноградников и "осмысленные" дегустации: туристы не просто пробуют, но и учатся оценивать цвет, аромат, оттенки вкуса и послевкусие вина. Для удобства гостей крупные хозяйства открывают на своих территориях центры винного туризма, которые обычно предполагают наличие ресторана, дегустационного зала и фирменного магазина рядом с винодельней.

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"В России винный туризм сейчас находится в фазе активного развития и повышенного спроса. Государственная поддержка отрасли, рост интереса и потребления постепенно превращают производство российского вина в одно из самых перспективных направлений сельского хозяйства. Сейчас происходит модернизация старейших предприятий и зарождение небольших "бутиковых" виноделен зачастую даже не в привычных винных регионах страны. При этом в летний период повышенный интерес россиян смещается в сторону игристых вин. По данным Росстата, в мае 2022 года российские виноделы увеличили производство игристых и шампанских вин по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года на 39,3%, до 824 тыс. Возрастает и интерес туристов к "игристым" маршрутам, это связано как с ростом потребления игристых вин, так и с растущими запросами на все более узконаправленный энотуризм. В перспективе до 2025 года количество таких туров возрастет более, чем в 2 раза, что увеличит оборот туристической отрасли страны на 700 млн рублей в год", — отметил Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

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"Эногастрономичекий туризм — основное направление для Центра туризма "Абрау-Дюрсо". Исторически сложилось, что славу Абрау-Дюрсо принесло именно вино — Русский винный дом и его музейный комплекс можно назвать сердцем нашего курорта. По нашим данным, ежегодно Абрау-Дюрсо посещают более 500 000 туристов, из них порядка 200 000 приезжают для посещения исторического комплекса Русского винного дома и винных дегустаций. Эногастрономический туризм демонстрирует круглогодичный туристический потенциал территории, увеличивает внутренний и въездной туризм, создает положительный имидж региональных курортов. Центр туризма "Абрау-Дюрсо" стремится ежегодно увеличивать поток возвратных туристов благодаря регулярному обновлению экскурсионных маршрутов, открытию новых туристических объектов и объектов гостеприимства, проведению крупномасштабных фестивалей, таких, как прошедший недавно День игристого в Абрау-Дюрсо, который собрал более 12 000 гостей. Сейчас мы активно развиваемся и в новом для себя направлении — экотуризм. В рамках него ранее открыты ретритный центр "Абрау-Йога", йога-кемпинг "Эколоджия", туристический эко-лагерь, а в этом году в августе проходит и масштабный экофестиваль "Равновесие", который, как мы надеемся, станет для нас регулярным мероприятием", — комментирует Ирина Гончарова, вице-президент по туризму ПАО "Абрау-Дюрсо".

"Благодаря активному взаимодействию и синергии винного бизнеса и туриндустрии, за несколько лет существенно выросло разнообразие и количество винных туров. По нашим оценкам, уже более 50 туроператоров предлагают различные (до 10-15 вариантов) программы винного туризма и дополнительно не менее 50 частных и корпоративных гидов из разных регионов организуют свои винные туры, различные по содержанию в зависимости от сезона. Кроме того, уже почти 70 виноделен и виноградарских хозяйств восьми регионов страны принимают туристов, работая и с агентствами, гидами, и с самостоятельными путешественниками. Учитывая все более широкое распространение и развитие винных туристических программ во всех каналах продаж, уже сейчас можно оценить общее количество разнообразных винных туров по России как 300-400 в целом", — рассказала Елена Порман, руководитель секции по сельскому, аграрному и эногастрономическому туризму Экспертного совета Комитета Государственной Думы по туризму.

На агрегаторе агротуризма Свое За Городом, запущенном Россельхозбанком, представлено более 30 винных туров в Краснодарском крае, Ростовской области, Севастополе, Симферополе и Волгоградской области, при этом более 20% туров предполагают посещение виноделен, производящих игристые вина. На платформе собраны как классические однодневные туры с экскурсией по винодельне и производству, так и туры, предполагающие проживание с видом на виноградники и перемещение по нескольким туристическим точкам за одни выходные. Например, винодельческий комплекс LeK2 в Крыму предлагает гостям проживание в глэмпинге с видом на виноградник, море и горы, а также проводит концерты классической музыки на открытом воздухе на территории виноградника.

"В экосистеме Россельхозбанка винные туры появились летом прошлого года. Почти сразу к нам подключились такие крупные винодельни, как Инкерман, Шато Тамань, Коктебель, Золотая балка. Наибольшее развитие винный туризм получает в традиционных курортных зонах, что связано с наложением винодельческих и туристских районов друг на друга: в Краснодарском крае и в Крыму. Основной поток посетителей составляют "однодневные" туристы, приезжающие в хозяйства на экскурсию. Самым популярным и наиболее подходящим временем для таких поездок является период с середины мая до середины октября. Сейчас наиболее востребованными у энотуристов хозяйствами являются Абрау-Дюрсо, Шато Пино, Долина Лефкадия, Шато Тамань в Краснодарском крае, Массандра, Золотая Балка, Инкерман в Крыму, Эльбузд в Ростовской области и Левокумское в Ставропольском крае. Мы планомерно привлекаем винодельни к сотрудничеству, в наших планах охватить большинство хозяйств, предлагающих такие туры, и увеличить их количество до 50 туров, а также привлечь новые винодельни к участию в многодневных турах", — отметила Елена Батурова, Директор Центра развития финансовых технологий РСХБ.