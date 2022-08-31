Известные авиакомпании отменяют рейсы до весны 2023 года

Нехватка персонала, забастовки и общий транспортный хаос вынудили многие авиакомпании отменить регулярные рейсы. Изменения, вероятно, коснутся тысяч пассажиров по всей Европе. Издание Euronews собрало все внесенные авиакомпаниями изменения.

Фото: РЖД-Партнер РЖД-Партнер

Авиакомпания Lufthansa объявила, что с настоящего момента до 26 марта 2023 года отменит некоторые рейсы из зимнего расписания. Авиакомпания еще не сообщила, сколько рейсов будет отменено, но отметила, что это связано с нехваткой персонала, особенно в аэропорту Франкфурта.

Видео дня

Lufthansa также планирует внести некоторые изменения в расписание рейсов, начинающих полеты с октября.

British Airways объявила об отмене более 1 тыс. рейсов до 29 октября. В июле количество людей, путешествующих каждый день, было ограничено до 100 тыс., чтобы предотвратить отмену в последнюю минуту.

Будет отменено еще 10 тыс. рейсов в период с 29 октября по март следующего года. Это составляет примерно 8% от графика авиакомпании в этот период.

SAS убрали 1600 рейсов из расписания на сентябрь и октябрь. Авиаперевозчик говорит, что это результат двухнедельной забастовки пилотов.

Венгерская авиакомпания Wizz Air отменяет почти все рейсы из аэропорта Кардиффа на срок более 6 месяцев начиная с сентября. Направления включают в себя Аликанте, Корфу и Лансароте, а также некоторые другие страны. Из этого аэропорта по-прежнему будут обслуживаться только два направления – Милан и Бухарест.

В авиакомпании говорят, что решение об отмене рейсов было принято из-за экономического давления.

American Airlines планируют сократить более 29 тыс. рейсов в ноябре, чтобы избежать хаоса. Частота некоторых регулярных маршрутов сокращается, а кое-какие из них на данный момент полностью закрываются

Американская авиакомпания Delta также сократила более 4 тыс. рейсов в ноябре из-за нехватки персонала, вызванной неожиданным сокращением числа сотрудников.

Авиакомпания Ryanair отменяет несколько рейсов, запланированных на зиму. Это происходит несмотря на увеличение числа путешествующих после пандемии. Высокий спрос и нехватка персонала привели ко множеству задержек рейсов, их отмене и огромным очередям. При этом авиакомпания добавила к своему расписанию на зиму еще более миллиона пассажирских мест.

Из-за хаоса в аэропортах на популярных туристических направлениях затруднены путешествия по Европе и США. Основная причина – авиакомпании и турагентства не справляются со спросом желающих отправиться в путешествие, который местами уже превысил уровень 2019 года. Публикуется все больше информации о потерянном багаже, домашних животных или других вещах.

Хаос в аэропортах возник также из-за нехватки обслуживающего персонала. Около 191 тыс. сотрудников авиакомпаний Европы были уволены в разгар пандемии COVID-19.