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43 минуты назад

Известные авиакомпании отменяют рейсы вплоть до весны 2023 года

РЖД-Партнер

Нехватка персонала, забастовки и общий транспортный хаос вынудили многие авиакомпании отменить регулярные рейсы. Изменения, вероятно, коснутся тысяч пассажиров по всей Европе. Издание Euronews собрало все внесенные авиакомпаниями изменения.

Известные авиакомпании отменяют рейсы до весны 2023 года
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

Авиакомпания Lufthansa объявила, что с настоящего момента до 26 марта 2023 года отменит некоторые рейсы из зимнего расписания. Авиакомпания еще не сообщила, сколько рейсов будет отменено, но отметила, что это связано с нехваткой персонала, особенно в аэропорту Франкфурта.

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Lufthansa также планирует внести некоторые изменения в расписание рейсов, начинающих полеты с октября.

British Airways объявила об отмене более 1 тыс. рейсов до 29 октября. В июле количество людей, путешествующих каждый день, было ограничено до 100 тыс., чтобы предотвратить отмену в последнюю минуту.

Будет отменено еще 10 тыс. рейсов в период с 29 октября по март следующего года. Это составляет примерно 8% от графика авиакомпании в этот период.

SAS убрали 1600 рейсов из расписания на сентябрь и октябрь. Авиаперевозчик говорит, что это результат двухнедельной забастовки пилотов.

Венгерская авиакомпания Wizz Air отменяет почти все рейсы из аэропорта Кардиффа на срок более 6 месяцев начиная с сентября. Направления включают в себя Аликанте, Корфу и Лансароте, а также некоторые другие страны. Из этого аэропорта по-прежнему будут обслуживаться только два направления – Милан и Бухарест.

В авиакомпании говорят, что решение об отмене рейсов было принято из-за экономического давления.

American Airlines планируют сократить более 29 тыс. рейсов в ноябре, чтобы избежать хаоса. Частота некоторых регулярных маршрутов сокращается, а кое-какие из них на данный момент полностью закрываются

Американская авиакомпания Delta также сократила более 4 тыс. рейсов в ноябре из-за нехватки персонала, вызванной неожиданным сокращением числа сотрудников.

Авиакомпания Ryanair отменяет несколько рейсов, запланированных на зиму. Это происходит несмотря на увеличение числа путешествующих после пандемии. Высокий спрос и нехватка персонала привели ко множеству задержек рейсов, их отмене и огромным очередям. При этом авиакомпания добавила к своему расписанию на зиму еще более миллиона пассажирских мест.

Из-за хаоса в аэропортах на популярных туристических направлениях затруднены путешествия по Европе и США. Основная причина – авиакомпании и турагентства не справляются со спросом желающих отправиться в путешествие, который местами уже превысил уровень 2019 года. Публикуется все больше информации о потерянном багаже, домашних животных или других вещах.

Хаос в аэропортах возник также из-за нехватки обслуживающего персонала. Около 191 тыс. сотрудников авиакомпаний Европы были уволены в разгар пандемии COVID-19.

Теперь, когда количество путешествий резко возросло, в мире наблюдается недостаток персонала для обслуживания пунктов проверки багажа, служб безопасности и летного экипажа. Усилия по найму новых сотрудников сдерживаются длительными проверками службы безопасности и непривлекательными условиями труда.

Новости путешествий,Delta Air Lines,Lufthansa,
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