Подсчитано, сколько россияне тратили на отдых этим летом

Почти половина россиян в этом году провела отпуск в путешествиях, преимущественно выбирая внутренние направления. В среднем на поездки по нашей стране турист тратил 51 тыс. рублей, сократив расходы по сравнению с прошлым годом. Расходы на заграничные путешествия из расчета на одного человека, наоборот, увеличились до 79 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВТБ.

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По данным опроса ВТБ, почти половина опрошенных — 47% — провела отпуск в путешествиях. На втором месте по популярности — отдых на даче или в городе, так отпуск провели по 37% респондентов. Кроме того, опрошенные отмечали и другие варианты проведения отпуска, в том числе поездки к родственникам.

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Как и в прошлом году, в основном туристы выбирали поездки по России: на них пришлось 83% от всех путешествий. Среди отпускников 13% в этом году предпочли внутренний туризм, хотя в прошлом году по стране не ездили. А 9% отпускников, которые путешествовали за границу год назад, отказались от привычного отдыха за рубежом.

Основной мотив тех, кто в этом году только планирует отпуск, но не готов ехать за границу, — дороговизна таких путешествий, на нее указало 55% из них. Неудобства, связанные с логистикой или оплатой, отметили соответственно 16% и 23%. При этом 75% от общего числа отпускников не отдыхали за рубежом ни в прошлом году, ни в этом.

В среднем на туристическую поездку по России в этом году россияне тратили меньше, чем в прошлом, — 51 тыс. рублей против 54 тыс. А вот средние расходы на отдых за рубежом выросли и достигли 79 тыс. рублей на человека, в то время как год назад они составляли 73 тыс. рублей. За границей россияне расплачивались в основном картой российского банка (63%), а также наличными (57%).

При этом три четверти туристов как в России, так и за рубежом пытались сэкономить в поездке. Прежде всего путешественники стремились сократить расходы на размещение — 43% из них — и меньше тратиться на развлечения (37%). Каждый третий искал возможность сэкономить на транспортных расходах, каждый четвертый — на питании. Почти четверть туристов, как и в прошлом году, ни в чем себе не отказывали во время путешествий.

Туристические поездки за рубеж, как и год назад, — это преимущественно пляжный отдых: на него пришлось три четверти туров.

Жители Москвы путешествовали чаще жителей остальных городов — 55% против 45%. Они же чаще выбирали пляжные зарубежные курорты — 31% против 10% среди жителей других городов. Поездки по России во время отпуска чаще выбирали жители средних и крупных городов (86%), чем москвичи (75%).