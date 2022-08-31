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1 час назад

Туристы с детьми не знают, как выехать с российского юга в сентябре

TourDom

Туристы, которые решили провести первую половину сентября на российском юге, столкнулись с проблемой. Проживание оплачено, чемодан в дорогу собран, а обратные билеты на поезд купить просто невозможно.

Туристы с детьми не знают, как выехать с российского юга
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Проблема актуальна для семей, путешествующих с детьми. О ситуации редакции TourDom.ru рассказали туристы из Уфы. «31 августа едем в Анапу с детьми на 3 недели. Ищем обратные билеты, а вариантов нет. Нужны 4 билета. Пересмотрела все возможные поезда, которые идут в Уфу с 15 по 21 сентября, – только верхние полки, иногда даже в разных вагонах», – говорит Ксения.

Проблема актуальна и для других направлений. Уехать в Москву в отдельные даты с маленькими детьми также сложно. Верхних мест здесь больше, а вот нижние единичны – отдельные места в купе и боковушки в плацкарте с 14 по 17 сентября. С поездами на более поздние даты ситуация чуть лучше. Туристам из Сибири и Урала также верхняя полка – практически без вариантов. Трое суток – и вы дома, полностью позабыв о том, что отдыхали.

Оперативно получить ответ от РЖД не удалось. Пресс-служба компании потребовала предоставить письменный запрос на официальном бланке. Редакция TourDom.ru отправила необходимый документ с предложением прокомментировать ситуацию с местами на поездах.

Новости путешествий,РЖД,
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