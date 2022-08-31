Лоукостер оставил пассажиров на сутки без еды и воды

Австралийская лоукост компания Jetstar бросила пассажиров на сутки в аэропорте из-за задержки рейса. Об этом сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что авиакомпания выполняла рейс из Токио в город Голд-Кост, расположенный на территории Австралии. На рейсе были зарегистрированы 20 пассажиров, но его задержали на сутки из-за неисправности самолета.

Из-за коронавирусных ограничений в Японии пассажиры не смогли выйти на улицу и им пришлось ночевать в аэропорте. Они сами покупали себе воду и еду до тех пор, пока магазины были открыты. В итоге людям пришлось спать на стульях и на полу.

Представители авиакомпании заявили, что дали туристам ваучеры на питание и проживание. Однако пассажиры отрицают это.