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39 минут назад

Туристы возмутились качеством сервиса российских курортов

РИА "ФедералПресс"

Туристы разочаровались низким качеством сервиса и грязными пляжами на российских курортах. Об этом «ФедералПресс» рассказала глава мониторингового центра «Безопасность 2.0» Елена Сутормина.

Туристы возмутились качеством сервиса российских курортов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

За лето более 1 500 туристов пожаловались на неудовлетворительный отдых по горячей линии РФМ. Из них 68 % обращений касались российских курортов, а остальные – зарубежных.

«Чаще всего жаловались на низкое качество сервиса и уровень обслуживания в курортных гостиницах и кафе»,

– рассказала Сутормина.

Россиян расстроили и цены на авиабилеты, а также большое количество задерживающихся рейсов. Во время отдыха туристы жаловались на грязные пляжи, которые ко всему прочему еще и плохо оборудованы.

По словам Елены Суторминой, ситуацию испортил уход иностранных сервисов для бронирования отелей.

«Отечественным системам пока не удалось полностью их заместить, чтобы удовлетворить большой ажиотаж, и из-за этого возникают путаницы с бронями. Работа в данном направлении ведется, но еще явно нужны улучшения»,

– отметила она.

Во время отдыха за рубежом россияне тоже столкнулись с рядом проблем. В основном туристы жаловались, что турфирмы отказывались возвращать деньги за отмененные туры, спекулировали на валюте и заставляли обменивать рубли по невыгодному курсу. Подобное было замечено в Турции, Египте, Абхазии, ОАЭ и Таиланде.

Новости путешествий,Елена Сутормина,Росфинмониторинг,
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