Известный путешественник сплавляется по Волге

Сказать, что я сильно устал – не могу. Привык к физической нагрузке, и она мне нравится. Ощущения от путешествия дают мне приливы сил и желание двигаться вперед. Много разных идей появляется в пути. Природа меняется, меняюсь я, километры остаются позади, как и весь я тот, что был раньше. Новый опыт не груз, когда избавляешься от груза прошлого. Ощущение реальности рассыпается прошлым и заново собирается каждым новым моментом. Проживая все это – внутри меня пульсирует жизнь, и этот импульс каждый раз зарождает во мне: новые клетки, новые нейронные связи, новые чувства. Я разный, жизнь разная и все есть единое целое. Впереди еще много километров пути и различных испытаний. Я, по-прежнему, рад проходить этот путь и играть роль в этом сценарии,