Пассажиров самолета бросили голодать почти сутки

Несколько сотен пассажиров бросили в аэропорту Бермудских островов почти на сутки из-за экстренной посадки самолета. Об этом пишет Daily Mail.
Как сообщает издание, 303 человека вылетели рейсом авиакомпании American Airlines из Майами в Лондон. Из-за технической неисправности воздушное судно совершило вынужденную посадку на Бермудах, однако после осмотра пилоты не смогли продолжить полет из-за нарушения правил безопасности.
В результате путешественников оставили в здании авиагавани, не объяснив ситуации. По словам туристов, их бросили «голодать посреди океана», не обеспечивая едой и напитками первые 10 часов. Всего пассажиры провели в ожидании рейса в Великобританию около 20 часов.
При этом отмечается, что сотрудников авиакомпании разместили в отеле, в то время как путешественникам пришлось ночевать на полу — им выдали подушки и одеяла, которые находились на борту. Позже представители перевозчика принесли извинения за доставленные неудобства.