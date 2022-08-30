Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+33° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
32 минуты назад

«Отвратительный» поступок пассажира самолета оскорбил пользователей сети

Lenta.ruиещё 1

Пассажир самолета, который решил посушить свою обувь на борту необычным способом, был пристыжен в сети за негигиеничный поступок. Его фото поделился один из пользователей Reddit.

«Отвратительный» поступок пассажира самолета оскорбил пользователей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в сети распространился снимок, на котором неизвестный пассажир самолета поднял кроссовок над головами попутчиков и поднес его к вентиляционным отверстиям на потолке. Отмечалось, что таким образом мужчина решил посушить обувь.

Фотография оскорбила пользователей сети. В комментариях поступок мужчины назвали «отвратительным» и «эгоистичным», а также посоветовали автору фото в следующий раз вызвать стюардесс и пожаловаться на поведение пассажира.

«Удивительно, как же много глупых людей», «Это ужасно раздражает», «Просто чокнутый», «М-да уж, теперь я видел все»,

— написали они.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители