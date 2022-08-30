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3 минуты назад

Россияне в 3,5 раза чаще стали ездить в Иран

Москва24

В 2022 году россияне стали чаще летать в Иран, чем в 2019 году. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные компании Aviasales.

Россияне в 3,5 раза чаще стали ездить в Иран
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Иран поднялся в списке рейтинга бронирования на 37 строчку. Доля бронирований в период с марта по август 2022 года от всех зарубежных направлений составила 0,3%.

Согласно статистическим данным, страна опередила Болгарию и Венгрию.

До начала пандемии коронавируса Иран находился на 71 строчке рейтинга по числу бронирований. С марта по август 2019 года на страну приходилось 0,08% бронирований. Перелет из России в Иран и обратно в 2022 году обошелся россиянам в 21 491 рубль. Это средний ценовой показатель, сообщили исследователи.

В 2019 за билеты в Иран нужно было заплатить 26 653 рубля. Ранее российские туроператоры назвали дату возобновления чартерных рейсов на Мальдивы.

По данным организаторов поездок, рейсы планируют запустить с 29 октября текущего года. В Anex Tour рассказали, что открыли продажи на рейсы авиакомпании Azur Air. Рейсы будут выполняться два раза в неделю из аэропорта Внуково.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,
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